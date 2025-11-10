Genova smantellato giro di spaccio | clienti come cavie per testare nuove partite di droga
L'organizzazione di 20 persone cedeva anche 200-250 dosi al giorno di cocaina e crack. Le tossicodipendenti potevano pagare con prestazioni sessuali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
