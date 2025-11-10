Genova smantellato giro di spaccio | clienti come cavie per testare nuove partite di droga

L'organizzazione di 20 persone cedeva anche 200-250 dosi al giorno di cocaina e crack. Le tossicodipendenti potevano pagare con prestazioni sessuali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Genova, smantellato giro di spaccio: acquirenti come "cavie" per testare nuove partite di droga - La polizia locale di Genova ha smantellato una presunta associazione a delinquere di 20 persone finalizzata allo spaccio. Si legge su msn.com

genova smantellato giro spaccioSmantellata associazione che spacciava a Genova, 20 misure - La polizia locale di Genova sta eseguendo una misura cautelare nei confronti di 20 persone (18 di nazionalità senegalese, uno di nazionalità francese, uno di nazionalità gabonese). Riporta msn.com

