Genitorialità tra immagini e parole | la fanzine Sono arrivato io & Ci siamo anche noi

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Giuliano Terme, 10 novembre 2025 – Sarà presentata sabato 22 novembre, dalle 17 alle 19.30, alla Residenza Universitaria Studentesca “I Praticelli” in via G. Berchet 40 (zona Cnr – Pisa), la fanzineSono arrivato io & Ci siamo anche noi”, un progetto fotografico e narrativo firmato da Gabriella Smorto e Tiziana Fustini, che racconta attraverso immagini e parole la genitorialità, nei suoi momenti più autentici e quotidiani. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Giuliano Terme, sarà moderata dal giornalista e scrittore  Michele Nardini,  da Maria Cristina Germani, coordinatore regionale FIAF Toscana, e da Andrea Del Genovese, presidente del Circolo Fotografico “Il Gruppo” e responsabile FIAF Area Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

genitorialit224 tra immagini e parole la fanzine sono arrivato io amp ci siamo anche noi

© Lanazione.it - Genitorialità tra immagini e parole: la fanzine "Sono arrivato io & Ci siamo anche noi”

Altre letture consigliate

genitorialit224 immagini parole fanzineGenitorialità tra immagini e parole: la fanzine "Sono arrivato io & Ci siamo anche noi” - Sabato 22 novembre alla Residenza Universitaria di San Giuliano Terme la presentazione del progetto di Gabriella Smorto e Tiziana Fustini, con mostra fotografica e tavola rotonda sui diritti dei bambi ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Genitorialit224 Immagini Parole Fanzine