San Giuliano Terme, 10 novembre 2025 – Sarà presentata sabato 22 novembre, dalle 17 alle 19.30, alla Residenza Universitaria Studentesca “I Praticelli” in via G. Berchet 40 (zona Cnr – Pisa), la fanzine “Sono arrivato io & Ci siamo anche noi”, un progetto fotografico e narrativo firmato da Gabriella Smorto e Tiziana Fustini, che racconta attraverso immagini e parole la genitorialità, nei suoi momenti più autentici e quotidiani. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Giuliano Terme, sarà moderata dal giornalista e scrittore Michele Nardini, da Maria Cristina Germani, coordinatore regionale FIAF Toscana, e da Andrea Del Genovese, presidente del Circolo Fotografico “Il Gruppo” e responsabile FIAF Area Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Genitorialità tra immagini e parole: la fanzine "Sono arrivato io & Ci siamo anche noi”