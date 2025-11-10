Zohran Mamdani non è solo. La vittoria elettorale del neosindaco di New York è l’ultimo capitolo dello scontro tra due diverse visioni del mondo: da un lato i sindaci progressisti delle grandi metropoli e dall’altro l’ondata nazionalista alimentata dal ritorno alla Casa bianca di Donald Trump e dai suoi alleati di estrema destra in giro per il mondo. Immigrato di fede musulmana, l’ex rapper nato nella capitale ugandese Kampala da genitori di origini indiane (il padre Mahmood professore universitario di studi post-coloniali e la madre Mira Nair regista candidata ai Premi Oscar), è cresciuto a Città del Capo, nel Sudafrica post-apartheid, prima di approdare con la famiglia a New York. 🔗 Leggi su Tpi.it

Generazione Mamdani: così il fronte dei sindaci progressisti sfida i nuovi nazionalismi. Da Trump a Orban