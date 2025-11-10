"> Stavolta le parole sono pietre. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha abbandonato ogni diplomazia dopo il ko di Bologna, puntando il dito contro se stesso e il gruppo. «Quando le cose non funzionano, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Io sono il primo responsabile, ma non posso più proteggere nessuno», ha dichiarato. L’immagine usata dal tecnico – «non voglio accompagnare dei morti» – è diventata la metafora di un malessere profondo. Il tecnico non si è limitato a una normale analisi post-partita. Ha parlato di assenza di cuore, fame e spirito, accusando la squadra di pensare solo «al proprio orticello». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte spacca Napoli”