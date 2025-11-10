Gaza oggi Netanyahu incontra i consiglieri Usa Kushner e Witkoff

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu incontrerà oggi i principali consiglieri della Casa Bianca, Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e Steve Witkoff. Lo ha riferito un funzionario dell’ufficio del primo ministro al Times of Israel. Gran parte dell’incontro sarà incentrato sullo stato del cessate il fuoco a Gaza e sugli sforzi per riportare in patria gli ostaggi caduti ancora nella Striscia. Domani Macron riceve Abbas a Parigi. Domani il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà a Parigi il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Mahmmud Abbas, o Abu Mazen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, oggi Netanyahu incontra i consiglieri Usa Kushner e Witkoff

