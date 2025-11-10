Gaza Netanyahu | Guerra non è finita chi vuole farci male si sta riarmando

Periodicodaily.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La guerra "non è finita". Così in un discorso alla Knesset il premier israeliano Benjamin Netanyahu, come riporta il Times of Israel. "Chi cerca di farci del male si sta riarmando. Non hanno rinunciato all'obiettivo di distruggerci", ha proseguito, ripetendo che Hamas "sarà disarmato". "Gaza sarà smilitarizzata. Accadrà nel modo più semplice o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

gaza netanyahu guerra 232Gaza, Netanyahu: "Guerra non &#232; finita, chi vuole farci male si sta riarmando" - Il ministro Ben Gvir chiede di votare la legge per la pena di morte ai terroristi ... Lo riporta adnkronos.com

gaza netanyahu guerra 232Gaza, Kushner in Israele da Netanyahu: discusso della fase due del piano di Trump. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Kushner in Israele da Netanyahu: discusso della fase due del piano di Trump. Da tg24.sky.it

gaza netanyahu guerra 232Netanyahu, 'la guerra non &#232; finita, i nemici si riarmano' - La guerra "non è finita", "coloro che cercano di farci del male si stanno riarmando. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Guerra 232