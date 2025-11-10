Gaza Netanyahu | Guerra non è finita chi vuole farci male si sta riarmando
(Adnkronos) – La guerra "non è finita". Così in un discorso alla Knesset il premier israeliano Benjamin Netanyahu, come riporta il Times of Israel. "Chi cerca di farci del male si sta riarmando. Non hanno rinunciato all'obiettivo di distruggerci", ha proseguito, ripetendo che Hamas "sarà disarmato". "Gaza sarà smilitarizzata. Accadrà nel modo più semplice o . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
ISRAELE ATTACCA HEZBOLLAH, NETANYAHU: "A GAZA COME IN LIBANO CI DIFENDEREMO" Israele si è difeso e continuerà a difendersi ovunque siano i nemici. Lo ha ribadito il premier Benjamin Netanyahu - , a quanto riporta al Jazeera. «Ci - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Netanyahu: "Guerra non è finita, chi vuole farci male si sta riarmando" - Il ministro Ben Gvir chiede di votare la legge per la pena di morte ai terroristi ... Lo riporta adnkronos.com
Gaza, Kushner in Israele da Netanyahu: discusso della fase due del piano di Trump. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Kushner in Israele da Netanyahu: discusso della fase due del piano di Trump. Da tg24.sky.it
Netanyahu, 'la guerra non è finita, i nemici si riarmano' - La guerra "non è finita", "coloro che cercano di farci del male si stanno riarmando. Secondo ansa.it