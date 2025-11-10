Gaza Israele riceve un altro ostaggio morto | l’esercito annuncia un blitz in Cisgiordania

Hamas: i miliziani bloccati nei tunnel di Rafah non si arrenderanno. Tel Aviv restituisce i corpi di 15 palestinesi. Media: il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra ha superato i 69mila morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele riceve un altro ostaggio morto: l’esercito annuncia un blitz in Cisgiordania

Gaza, corpo soldato consegnato a Idf: attesa per identificazione. LIVE - Il corpo verrà sottoposto al processo di identificazione per confermare che si tratti di Hadar Goldin, soldato ucciso nel 2014 ... Riporta tg24.sky.it

Israele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - Martedì sera il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato all’esercito israeliano un altro corpo attribuito a un ostaggio che aveva ricevuto poco prima da Hamas, nella Striscia di ... Riporta ilpost.it

Usa condivideranno oggi a Onu la bozza su piano per Gaza. Hamas: consegneremo il corpo di un altro ostaggio - I funzionari dell’ospedale di Gaza affermano di aver ricevuto i corpi di 15 palestinesi da Israele, in seguito al ritorno, ieri sera da Gaza, dei resti del sergente maggiore delle Idf Itay Chen. Come scrive ilsole24ore.com