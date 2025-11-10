Gaza Israele riceve un altro ostaggio morto | l’esercito annuncia un blitz in Cisgiordania

Tgcom24.mediaset.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: i miliziani bloccati nei tunnel di Rafah non si arrenderanno. Tel Aviv restituisce i corpi di 15 palestinesi. Media: il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra ha superato i 69mila morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza israele riceve un altro ostaggio morto l8217esercito annuncia un blitz in cisgiordania

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Israele riceve un altro ostaggio morto: l’esercito annuncia un blitz in Cisgiordania

Altre letture consigliate

gaza israele riceve altroGaza, corpo soldato consegnato a Idf: attesa per identificazione. LIVE - Il corpo verrà sottoposto al processo di identificazione per confermare che si tratti di Hadar Goldin, soldato ucciso nel 2014 ... Riporta tg24.sky.it

gaza israele riceve altroIsraele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - Martedì sera il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato all’esercito israeliano un altro corpo attribuito a un ostaggio che aveva ricevuto poco prima da Hamas, nella Striscia di ... Riporta ilpost.it

gaza israele riceve altroUsa condivideranno oggi a Onu la bozza su piano per Gaza. Hamas: consegneremo il corpo di un altro ostaggio - I funzionari dell’ospedale di Gaza affermano di aver ricevuto i corpi di 15 palestinesi da Israele, in seguito al ritorno, ieri sera da Gaza, dei resti del sergente maggiore delle Idf Itay Chen. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Riceve Altro