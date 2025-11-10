Gattuso rivelazione a sorpresa | Ecco perché non convoco Chiesa Poi parla così di Locatelli e Spalletti

. Le dichiarazioni del ct della Nazionale. Archiviata l’11ª giornata di Serie A con il posticipo tra Inter e Lazio, l’attenzione si sposta ora sulla Nazionale. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, si preparano a due appuntamenti cruciali per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ecco le parole del ct in conferenza stampa: trattati anche alcuni temi che riguardano da vicino la Juventus. PARTITE – « Non sarà una scampagnata, voglio vedere l’impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso, rivelazione a sorpresa: «Ecco perché non convoco Chiesa». Poi parla così di Locatelli e Spalletti

