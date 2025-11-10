Gattuso | Non sarà una scampagnata voglio una Nazionale con fame e rispetto per la maglia

Il ct azzurro carica l’Italia in vista delle ultime due gare di qualificazione mondiale contro Moldova e Norvegia: “Massimo impegno, niente calcoli. Scamacca? Mi aspetto lo spirito giusto”. “ Non sarà una scampagnata. Voglio vedere massimo impegno e proseguire su quello che abbiamo cominciato a settembre. Sono partite ufficiali, indossiamo la maglia azzurra”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

