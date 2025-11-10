Gattuso Niente scampagnate pensiamo a noi e non alla Norvegia

"La Moldova? Mi aspetto una partita difficile, la trappola è sempre dietro l'angolo" FIRENZE - "Non sarà una scampagnata, voglio vedere massimo impegno e proseguire su quello che abbiamo cominciato a settembre. Sono partite ufficiali, indossiamo la maglia azzurra". Rino Gattuso, ct dell'Italia, vuol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gattuso "Niente scampagnate, pensiamo a noi e non alla Norvegia"

