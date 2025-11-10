Inter News 24 Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni contro Moldova e Norvegia. Archiviata l’undicesima giornata di Serie A, l’attenzione si sposta sulla Nazionale. Il CT Gennaro Gattuso ha presentato i prossimi impegni, avvertendo che non saranno “scampagnate”. Ha confermato l’assenza per squalifica del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella per la prima gara e il rischio diffida per Sandro Tonali, che potrebbe saltare la Norvegia. Gattuso si è detto impossibilitato a intervenire sul calendario fitto, che limita i raduni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso in conferenza stampa: «Barella squalificato? Ho parlato con Tonali. Poco spazio per Pio Esposito all’Inter? Pensate il peso che ha un errore per lui!»