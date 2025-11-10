Gattuso in conferenza stampa | Barella squalificato? Ho parlato con Tonali Poco spazio per Pio Esposito all’Inter? Pensate il peso che ha un errore per lui!

Internews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni contro Moldova e Norvegia. Archiviata l’undicesima giornata di Serie A, l’attenzione si sposta sulla Nazionale. Il CT Gennaro Gattuso ha presentato i prossimi impegni, avvertendo che non saranno “scampagnate”. Ha confermato l’assenza per squalifica del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella per la prima gara e il rischio diffida per Sandro Tonali, che potrebbe saltare la Norvegia. Gattuso si è detto impossibilitato a intervenire sul calendario fitto, che limita i raduni. 🔗 Leggi su Internews24.com

gattuso in conferenza stampa barella squalificato ho parlato con tonali poco spazio per pio esposito all8217inter pensate il peso che ha un errore per lui

© Internews24.com - Gattuso in conferenza stampa: «Barella squalificato? Ho parlato con Tonali. Poco spazio per Pio Esposito all’Inter? Pensate il peso che ha un errore per lui!»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gattuso conferenza stampa barellaGattuso: "Barella squalificato, ma i registi li ho. Esposito? Pensate il peso che ha un errore per lui" - Torna a ritrovarsi la Nazionale per gli ultimi incontri del girone di qualificazione al Mondiale 2026 prima dei playoff contro Moldova e Norvegia. Secondo msn.com

gattuso conferenza stampa barellaGattuso prima di Moldavia-Italia diretta: segui la conferenza stampa LIVE - A Coverciano, gli Azzurri prepareranno le sfide contro la Moldavia, in trasferta il 13 novembre, e quella di domenica 16 contro la Norvegia a San Siro. Riporta corrieredellosport.it

gattuso conferenza stampa barellaItalia, Gattuso in conferenza: "Chiesa non convocato per scelta sua", poi il commento sul ruolo di Locatelli - Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano per parlare dei prossimi impegni dell'Italia nel percorso ... Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Conferenza Stampa Barella