Gattuso commenta il momento del Napoli | nessun dubbio su Conte!

Spazionapoli.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore è stato stuzzicato dai giornalisti anche sulla situazione del Napoli, reduce da una brutta sconfitta a Bologna e dalle polemiche per le dure parole di Conte nel post-gara. Il suo pensiero è chiaro: nessun allarme, gli azzurri possono contare su un allenatore all’altezza di questa situazione. Gattuso difende Conte. Questa la risposta del ct al riguardo: “Posso dire poco sul Napoli: ha un grande allenatore, che ha vinto tanto e che sa come muoversi in queste situazioni. Ci ho lavorato anche io per 19 mesi lì.quando si vince è sempre difficile riconfermarsi, ma Antonio ha le capacità per superare questo momento delicato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

