Gattuso | Chiesa non ci sarà per sua scelta Tonali? Non lo voglio rischiare
Il ct azzurro fa il punto prima dei decisivi match con Moldova e Norvegia: "Non sarà una scampagnata, non siamo qui per passeggiare. Pretendo massimo impegno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook
Ecco le convocazioni del CT Rino Gattuso - X Vai su X
Italia, Gattuso: "Chiesa assente per scelta sua. Pochi gol in Serie A? No, pochi italiani" - L'Italia torna a Coverciano per preparare le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Italia, Gattuso: “Chiesa assente? È stata una sua scelta” - Gennaro Gattuso in conferenza stampa per preparare le ultime due sfide del 2025 per l'Italia: le parole del CT ... Si legge su gianlucadimarzio.com
Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata" - Il ct: "Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra" ... msn.com scrive