Gattuso | Chiesa non ci sarà per sua scelta Tonali? Non lo voglio rischiare

Il ct azzurro fa il punto prima dei decisivi match con Moldova e Norvegia: "Non sarà una scampagnata, non siamo qui per passeggiare. Pretendo massimo impegno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gattuso: "Chiesa non ci sarà per sua scelta. Tonali? Non lo voglio rischiare"

La lista dei 27 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - facebook.com Vai su Facebook

Ecco le convocazioni del CT Rino Gattuso - X Vai su X

Italia, Gattuso: "Chiesa assente per scelta sua. Pochi gol in Serie A? No, pochi italiani" - L'Italia torna a Coverciano per preparare le ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Italia, Gattuso: “Chiesa assente? È stata una sua scelta” - Gennaro Gattuso in conferenza stampa per preparare le ultime due sfide del 2025 per l'Italia: le parole del CT ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Gattuso: "Chiesa assente per sua scelta, non siamo qui per una scampagnata" - Il ct: "Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra" ... msn.com scrive