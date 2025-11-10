Gattuso | Barella non giocherà Esposito…

Alla vigilia delle prossime gare di qualificazione al Mondiale 2026, il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, tracciando la rotta in vista delle sfide contro Moldavia e Norvegia. Il ct azzurro ha chiesto ai suoi “ massimo impegno e concentrazione ”, sottolineando che “non sarà una scampagnata” e che l’obiettivo è dare continuità al buon lavoro iniziato a settembre. “ Proveremo giocatori che hanno avuto meno spazio nella prima gara, ” ha spiegato Gattuso. “ Ma dobbiamo pensare a noi stessi, non a quello che farà la Norvegia. Voglio un’Italia intensa, con fame e voglia di crescere partita dopo partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it