Gasperini Chivu la strana coppia in testa alla Serie A | la grande differenza

di Giuseppe Lo Porto Gasperini Chivu, le ultime sui due allenatori di Roma ed Inter in testa al campionato di Serie A dopo l’ultima giornata. Tutti i dettagli. Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, due allenatori agli antipodi per età, esperienza e percorso, condividono oggi la vetta della Serie A. Da una parte un tecnico di 67 anni con 610 panchine nel massimo campionato, dall’altra un esordiente di appena 22 anni di carriera da allenatore, ma già protagonista con un’ Inter che viaggia a ritmo da record. Il successo contro la Lazio, definito da Tuttosport «non banale», ha consolidato il primato dei nerazzurri, capaci di imporsi per 2-0 grazie a una prova di maturità e solidità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gasperini Chivu, la strana coppia in testa alla Serie A: la grande differenza

