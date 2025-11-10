Gaslini il centro trapianti riottiene l' accreditamento internazionale
Il centro trapianti di midollo dell'istituto Giannina Gaslini di Genova, diretto da Maura Faraci, ha recentemente ottenuto il riaccreditamento internazionale Jacie, un riconoscimento che certifica il rispetto dei più elevati standard di qualità, sicurezza e competenza clinica in tutte le fasi del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
