Garlasco l' avvocato Gallo | Io e Lovati abbiamo ricevuto biglietti con minacce con scritto ' è meglio che stai zitto'

Ilgiornaleditalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il legale, il "messaggio dal tono intimidatorio" sarebbe comparso poche ore dopo aver inviato una richiesta alla cancelleria del procuratore per chiedere di essere ascoltato L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, e quest'ultimo, hanno ricevuto un biglietto contenente una. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

