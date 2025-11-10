Garlasco l’avvocato De Rensis e il mistero dei vestiti macchiati di rosso | prove dimenticate e distrutte

Un sacco bianco abbandonato in un canale con dentro una manciata di vestiti. Non sono indumenti qualsiasi, ma abiti macchiati di rosso trovati a pochi metri dalla villetta di Garlasco di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007. Solo undici giorni da quella mattina, una donna si imbatté in quel misterioso fagotto: «mi sembrava sangue », dirà poi agli inquirenti. Ma quella traccia, potenzialmente decisiva, finì nel dimenticatoio dell’inchiesta e addirittura distrutta. A diciotto anni dal delitto, quando sembrava che non potessero esserci più anomalie, la distruzione dei vestiti si aggiunge alla scomparsa della provetta con l’unghia di Chiara e alla presunta rete di corruzione sull’ archiviazione delle indagini su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, l’avvocato De Rensis e il mistero dei vestiti macchiati di rosso: prove dimenticate e distrutte

