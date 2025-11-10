Garlasco la clamorosa denuncia dell’avvocato Gallo | Io e Lovati minacciati Ci vogliono far tacere

Nel caso Garlasco emerge una lettera anonima con tono minatorio indirizzata all’avvocato Gallo e a Massimo Lovati. «Vogliono farci tacere». 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, la clamorosa denuncia dell’avvocato Gallo: “Io e Lovati minacciati. Ci vogliono far tacere”

