L’ipotesi è che una somma di denaro, compresa tra i 20 e i 30 mila euro, possa essere stata versata per influenzare la decisione giudiziaria. Gli inquirenti sospettano che i soldi siano arrivati all’allora procuratore aggiunto Venditti per il tramite di terzi, forse proprio i difensori di Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, a Brescia interrogatori per ex avvocati Sempio Soldani e Grassi, coinvolti in ipotesi corruzione con mazzetta da 30mila € a Venditti