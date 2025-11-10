Garante Privacy Schlein | Quadro desolante si dimetta l’intero consiglio

Lapresse.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell’Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Io penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell’intero consiglio. Le inchieste giornalistiche di Report hanno rivelato un sistema gestionale opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica. Senza un azzeramento e una ripartenza sarà impossibile ricostruire la fiducia dei cittadini nell’istituzione che deve tutelarne i diritti e assicurare la necessaria terzietà del collegio, anche rispetto alla politica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

garante privacy schlein quadro desolante si dimetta l8217intero consiglio

© Lapresse.it - Garante Privacy, Schlein: “Quadro desolante, si dimetta l’intero consiglio”

Altre letture consigliate

garante privacy schlein quadroGarante Privacy, Schlein: “Quadro desolante, si dimetta l’intero consiglio” - "Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell'Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di ... Secondo lapresse.it

garante privacy schlein quadroElly Schlein: "Grave l'inchiesta di Report, si dimetta tutto il Consiglio del Garante della Privacy" - La segretaria del Pd: "Senza un azzeramento e una ripartenza sarà impossibile ricostruire la fiducia dei cittadini" ... Lo riporta huffingtonpost.it

garante privacy schlein quadroFiano parlerà ma senza Schlein Il garante e le urla di Arianna - Caro Merlo, i giornalisti comunisti chiedono a Ghiglia quale sia stato l’argomento della conversazione con la Sorella d’Italia il giorno prima della multa a Ranucci. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garante Privacy Schlein Quadro