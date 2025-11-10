Garante Privacy parla Meloni | Dimissioni? Scelgano loro Questa Autorithy è stata scelta da Pd e 5 Stelle non da FdI

«Spetta al collegio decidere, come sapete l’azzeramento non è di nostra competenza, è una decisione che spetta a loro». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni replica ai cronisti prima di partire per Bari in merito ai servizi di Report su Agostino Ghiglia, membro del Garante della Privacy eletto in quota Fratelli d’Italia accusato di aver incontrato Arianna Meloni nella sede di FdI poche ore prima che una multa salatissima fosse comminata a Report dalla stessa autorità per il caso Boccia-Sangiuliano. Sui presunti conflitti di interesse dell’Authority, la premier dichiara al Messaggero: «Una cosa la voglio dire. 🔗 Leggi su Open.online

