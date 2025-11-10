Garante Meloni non si scompone | Dimissioni? Li hanno nominati Pd e M5S noi non c’entriamo

"Se il Pd e i 5s non si fidano di chi hanno messo all'Autorità per la Privacy, non se la possono prendere con me, forse potevano scegliere meglio", ha dichiarato Meloni poco prima di partire per Bari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garante, Meloni non si scompone: “Dimissioni? Li hanno nominati Pd e M5S, noi non c’entriamo”

Leggi anche questi approfondimenti

Schlein: "Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell'Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell'intero consiglio". Meloni: "L'autorità - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2021 Ghiglia avrebbe contattato direttamente Giorgia Meloni, per informarla di un parere del Garante su un provvedimento del governo Draghi riguardante l’uso del Green pass - X Vai su X

Garante Privacy, parla Meloni: «Dimissioni? Scelgano loro. Questa Autorithy è stata scelta da Pd e 5 Stelle, non da FdI» - Le dichiarazioni della premier ai cronisti prima di partire per Bari sul polverone che sta travolgendo i vertici del Garante ... Riporta open.online

Caso Report, Schlein chiede le dimissioni del Garante per la Privacy. Meloni: «Non è nei poteri del governo» - La segretaria dem prende spunto dalle rivelazioni di Report per chiedere le dimissioni di tutto il collegio del Garante. Come scrive editorialedomani.it

Meloni replica su caso Garante Privacy: “In quota a Pd e M5S” - La Premier Giorgia Meloni si è espressa sul caso legato a Report e al Garante della Privacy dopo la richiesta di dimissioni. Lo riporta newsmondo.it