Garante Meloni non si scompone | Dimissioni? Li hanno nominati Pd e M5S noi non c’entriamo

"Se il Pd e i 5s non si fidano di chi hanno messo all'Autorità per la Privacy, non se la possono prendere con me, forse potevano scegliere meglio", ha dichiarato Meloni poco prima di partire per Bari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

