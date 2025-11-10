Gaffe di Daniela Santanché che ha condiviso sui social un articolo del Telegraph che racconta la storia di una famiglia inglese, la quale, dopo aver girato il mondo, ha deciso di trasferirsi in Italia. Un pezzo celebrato dalla ministra del Turismo con le seguenti parole: “L’inconfondibile e inimitabile stile italiano vince ancora. Qui si vive meglio e lo riconoscono anche gli inglesi”. Santanché ha condiviso solo una parte del pezzo in cui si vede in foto l’autrice dell’articolo, insieme al marito e al figlio, e un titolo troncato a metà: “I moved to Italy for a better”, ovvero “Mi sono trasferita in Italia per una migliore. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gaffe di Daniela Santanchè: esalta un articolo pensando faccia i complimenti all’Italia ma è esattamente l’opposto