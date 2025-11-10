G?row debutta al Gazometro | nasce l’alleanza per innovare la gestione dei rischi d’impresa

L’iniziativa, promossa da Eni con il supporto strategico di McKinsey & Company e quello tecnologico di SAP Italia, mette insieme alcune delle realtà più importanti del Paese: A2A, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Leonardo, Nexi, Poste Italiane, Saipem, Snam e ATM. L’obiettivo di G?row – dove la “G” sta per Governance, mentre “row” richiama l’idea di crescita e allineamento a un framework condiviso di Risk & Control Governance – è creare un ecosistema collaborativo tra grandi aziende, pubbliche e private, e realtà più piccole come le PMI, favorendo lo sviluppo di una cultura comune sulla governance dei rischi e dei controlli interni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - G?row debutta al Gazometro: nasce l’alleanza per innovare la gestione dei rischi d’impresa

Scopri altri approfondimenti

Imprese, G·row debutta al Gazometro Eni di Roma. Obiettivo: partnership e innovazione per la - X Vai su X

#MakerFaireRome #MFR2025 ENEA sarà presente con due stand e un gazebo a Maker Faire 2025, la manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica (Roma, Gazometro Ostiense, 17-19 ottobre 2025). Saranno illustrate varie attività di ricerca, come le c - facebook.com Vai su Facebook

G·row debutta al Gazometro: nasce l’alleanza per innovare la gestione dei rischi d’impresa - La nuova alleanza tra imprese e istituzioni è stata pensata per guidare l’evoluzione dei sistemi di controllo e gestione dei rischi lungo la catena del valore ... Da quotidiano.net

'G.row' debutta al Gazometro Eni di Roma, partnership e innovazione per gestione rischi - Evolving through Risk & Control Governance” nella quale Eni ha presentato G·row, l’Alleanza tra imprese e istituzioni creata con l’obiettivo ... Lo riporta msn.com

G·row debutta al Gazometro Eni a Roma: partnership e innovazione per la gestione dei rischi - Fanno parte dell'Alleanza, insieme a Eni, McKinsey & Company e SAP Italia: A2A, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Leonardo, Nexi, Poste Italiane, Saipem, Snam, ATM ... Come scrive teleborsa.it