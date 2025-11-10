Futuro Tonali | è sfida tra Juventus e Milan per il centrocampista del Newcastle
Pilastro del Newcastle e della nazionale italiana, Sandro Tonali non ha lasciato spazio all’immaginazione: non promette una lunga permanenza nella cittadina inglese. Dopo queste dichiarazioni è cresciuta la voglia del Milan di accoglierlo nuovamente nella famiglia rossonera, ma la Juventus di Spalletti non nasconde la volontà di averlo in rosa. Giocatore sontuoso e completo, è l’uomo chiave in diverse fasi del gioco grazie alla sua capacità di recupero palla, precisione nei passaggi e nel tiro. Il numero otto del Newcastle è un giocatore abile nel pressing e nel duello fisico, ma non è da sottovalutare la sua forte personalità in campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
