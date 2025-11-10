Futuro Tonali | è sfida tra Juventus e Milan per il centrocampista del Newcastle

Stilejuventus.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pilastro del Newcastle e della nazionale italiana, Sandro Tonali non ha lasciato spazio all’immaginazione: non promette una lunga permanenza nella cittadina inglese. Dopo queste dichiarazioni è cresciuta la voglia del Milan di accoglierlo nuovamente nella famiglia rossonera, ma la Juventus di Spalletti non nasconde la volontà di averlo in rosa. Giocatore sontuoso e completo, è l’uomo chiave in diverse fasi del gioco grazie alla sua capacità di recupero palla, precisione nei passaggi e nel tiro. Il numero otto del Newcastle è un giocatore abile nel pressing e nel duello fisico, ma non è da sottovalutare la sua forte personalità in campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

futuro tonali 232 sfida tra juventus e milan per il centrocampista del newcastle

© Stilejuventus.com - Futuro Tonali: è sfida tra Juventus e Milan per il centrocampista del Newcastle

Approfondisci con queste news

futuro tonali 232 sfidaTonali a sorpresa sul futuro al Newcastle, mentre si parla di un suo ritorno in Serie A - Sandro Tonali ha suscitato incertezza sul suo futuro a lungo termine al Newcastle United dopo aver ammesso che sta affrontando le cose "anno per anno", tra le voci insistenti di un potenziale ritorno ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Futuro Tonali 232 Sfida