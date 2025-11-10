Furgone carico di giornali rubato per tentare raid a bancomat di San Gennaro Vesuviano

Teleclubitalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi sviluppi arrivano dalle indagini sul furto di un furgone carico di giornali, avvenuto nella notte a Roccarainola, in provincia di Napoli. Il veicolo, un Fiat Ducato, è stato successivamente utilizzato per tentare un colpo a un bancomat a San Gennaro Vesuviano, ma il piano dei ladri è fallito grazie al tempestivo intervento delle forze . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

furgone carico di giornali rubato per tentare raid a bancomat di san gennaro vesuviano

© Teleclubitalia.it - Furgone carico di giornali rubato per tentare raid a bancomat di San Gennaro Vesuviano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

furgone carico giornali rubatoIl furgone pieno di giornali rubato questa notte è stato usato per tentare il furto di un bancomat - Il furgone pieno di giornali da consegnare alle edicole rubato questa notte a Roccarainola è stato usato qualche ora dopo per tentare un furto a uno sportello ... Segnala fanpage.it

Roccarainola, furgone dei giornali rapinato usato per un tentato furto al bancomat - Era destinato a compiere un secondo assalto il furgone carico di giornali rapinato nelle prime ore di questa mattina a Roccarainola. Si legge su ilgiornalelocale.it

Rapina notturna nel Casertano: rubato furgone con giornali - Rapina nella notte in provincia di Napoli: banda armata ruba un furgone con i quotidiani Roma, Sannio, Città di Salerno e Metropolis. Come scrive quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Furgone Carico Giornali Rubato