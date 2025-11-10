Furgone carico di giornali rubato per tentare raid a bancomat di San Gennaro Vesuviano
Nuovi sviluppi arrivano dalle indagini sul furto di un furgone carico di giornali, avvenuto nella notte a Roccarainola, in provincia di Napoli. Il veicolo, un Fiat Ducato, è stato successivamente utilizzato per tentare un colpo a un bancomat a San Gennaro Vesuviano, ma il piano dei ladri è fallito grazie al tempestivo intervento delle forze . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
