Fuorigrotta 14enne travolta da uno scooter | grave al Cardarelli
L’incidente è avvenuto nel quartiere Fuorigrotta: alla guida del motociclo, un ventenne. La ragazza, residente a Pianura, è in prognosi riservata. Sequestrato il mezzo e ritirata la patente. Ancora un grave incidente stradale a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Una ragazza di 14 anni, residente a Pianura, è stata investita da uno scooter con targa . 🔗 Leggi su 2anews.it
