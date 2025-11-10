Funerali Vessicchio Fiorella Mannoia | Se ne è andato un uomo speciale
" Ha lasciato un ricordo positivo in tutti noi. Non c'è una persona in questo ambiente che abbia una parola negativa per Peppe Vessicchio. Non ho mai sentito in tutti questi anni qualcuno che abbia detto qualcosa di anche solo maligno nei suoi confronti. Ha lasciato dentro di noi solo ricordi positivi. Se n'è andato un uomo speciale. un professionista straordinario, ma soprattutto un uomo speciale" è il ricordo della cantautrice Fiorella Mannoia uscendo dalla chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma al termine dei funerali del maestro scomparso sabato scorso a 69 anni.
Funerali Vessicchio, la figlia Alessia: “Papà è stato quello che tutti avete visto. Grazie per il tanto amore” - Le esequie in forma privata nel cuore di Montesacro, tanti protagonisti del mondo dello spettacolo presenti, le corone con le dediche "Maria De Filippi" e "Amici" ... Da quotidiano.net