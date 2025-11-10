Funerali Peppe Vessicchio la figlia Alessia | Non era solo nostro era per tutti
Alessia Vessicchio ricorda il padre, Peppe, famoso direttore d’orchestra morto l’8 novembre scorso all’età di 69 anni. “Non era solo nostro. Era veramente una persona per tutti. E tutti quelli che ci stanno intorno lo fanno con le stesse parole che usavano quando lui c’era. Quindi non sono parole di retorica perché non c’è più. Perdonatemi ma non riesco a dire altro. Grazie di essere qui. Grazie a tutti per l’affetto “, ha detto Alessia al termine dei funerali del maestro nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
