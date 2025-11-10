Funerali Peppe Vessicchio il collega Melozzi | Con i punti del FantaSanremo lo convinsi a tornare al Festival

ù“Era veramente un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani. Io vorrei avere un miliardesimo della sua gentilezza, della sua eleganza e del modo di comportarsi con le persone. È stato veramente un esempio per tutti”. Il collega direttore d’orchestra Enrico Melozzi ricorda Peppe Vessicchio uscendo dalla chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma dopo i funerali del maestro. “Quando contribuii a riportarlo a Sanremo per la direzione a quattro mani? È nato tutto per scherzo. Gli avevo detto che era un peccato che ci fosse un bonus del FantaSanremo inespresso. Gli dissi: ‘Vieni a giocare con me’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

