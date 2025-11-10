Funerali Peppe Vessicchio a Roma l’ultimo saluto al maestro | l’applauso all’uscita del feretro

Nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma si sono svolti i funerali di Peppe Vessicchio, morto l’8 novembre scorso all’età di 69 anni nell’ospedale San Camillo Forlanini della Capitale a causa di una polmonite interstiziale. La cerimonia funebre si è svolta in forma strettamente privata, come chiesto dai familiari, nella parrocchia di Montesacro, quartiere dove il maestro viveva. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

