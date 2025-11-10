Funerali Peppe Vessicchio a Roma l’ultimo saluto al maestro | l’applauso all’uscita del feretro

Nella chiesa dei Santi Angeli Custodi di Roma si sono svolti i funerali di Peppe Vessicchio, morto l’8 novembre scorso all’età di 69 anni nell’ospedale San Camillo Forlanini della Capitale a causa di una polmonite interstiziale. La cerimonia funebre si è svolta in forma strettamente privata, come chiesto dai familiari, nella parrocchia di Montesacro, quartiere dove il maestro viveva. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Peppe Vessicchio, a Roma l’ultimo saluto al maestro: l’applauso all’uscita del feretro

Argomenti simili trattati di recente

la Repubblica. . Presso la chiesa dei Santi Angeli Custodi a Roma i funerali in forma privata di Peppe Vessicchio. - facebook.com Vai su Facebook

Una notizia che ha sconvolto tutti Quando ci saranno i funerali di Peppe #Vessicchio - X Vai su X

Peppe Vessicchio, funerali privati a Roma: il gesto di Maria De Filippi - I funerali di Vessicchio si sono svolti in forma privata presso la chiesa dei Santi Angeli Custodi nel quartiere Montesacro, a Roma. Da notizie.it

Funerali Peppe Vessicchio a Roma, la corona di fiori di Maria De Filippi e il cordoglio di Cuccarini e Zerbi - Si è svolto nel quartiere di Montesacro a Roma il funerale di Peppe Vessicchio, morto sabato 8 novembre a causa di una polmonite interstiziale ... fanpage.it scrive

Roma, funerali di Peppe Vessicchio: l'arrivo del feretro - Il feretro del maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra, è arrivato alla Chiesa degli Angeli Custodi in Piazza Sempione, a Roma. Segnala tg24.sky.it