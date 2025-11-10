Oggi è il giorno dell’ultimo addio a Peppe Vessicchio, l’amato direttore d’orchesta scomparso a 69 anni per una polmonite interstiziale l’8 novembre 2025. La famiglia del Maestro ha preferito vivere l’ultimo saluto in un clima di intimità e raccoglimento e i funerali si stanno tenendo in forma privata nella chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel quartiere Montesacro, a Roma. Nonostante la comprensibile scelta di proteggere questo momento così difficile, l’affetto del pubblico non si è fermato e da giorni, messaggi, fiori e ricordi continuano a riempire le strade del quartiere dove Peppe Vessicchio viveva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Funerale Peppe Vessicchio, le lacrime della figlia Alessia e l’addio a un’icona gentile