Frosinone riscopre le sue terme romane

Prevista la riqualificazione dello scavo archeologico condotto, dal 2021, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Frosinone e Latina, che ha permesso di riportare alla luce parte delle strutture che costituivano le terme romane situate sulla sponda del fiume. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Grazie al Pnrr saranno valorizzate le vestigia delle Terme romane a Frosinone - Nel corso degli ultimi scavi sono stati individuati vari ambienti, tra cui una vasca quadrata, pavimenti in mattoni e un mosaico bicolore del II secolo d. Da ilgiornaledellarte.com

Frosinone, il sogno del parco archeologico. Mastrangeli: «Così valorizzeremo le terme romane vicino al fiume Cosa» - In sottofondo, il lento fluire del fiume Cosa, mentre in lontananza si ode lo scrosciare della cascata dello Schioppo. Lo riporta msn.com