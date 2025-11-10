Friedrich Merz e il declino del modello tedesco | Berlino tra crisi industriale e riarmo forzato
A sei mesi dal suo insediamento, il cancelliere Merz non riesce a rilanciare l’economia tedesca. Industria in calo, energia cara e riarmo record mettono a rischio il modello che fece grande la Germania. Il miracolo che non si ripete Il governo di Friedrich Merz nasceva con l’ambizione di rest. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
