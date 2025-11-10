Frattamaggiore | controlli straordinari della Polizia di Stato sanzioni e una denuncia
Nel weekend la Polizia di Stato intensifica i controlli a Frattamaggiore: oltre 200 persone identificate, multe per 13mila euro e un esercente denunciato. Controlli a tappeto nel weekend. Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza disposte a livello provinciale. Persone e veicoli sotto la lente. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 218 persone, di cui 56 con precedenti di polizia, e controllato 96 veicoli, sottoponendone due a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
