Franco Ricciardi a sorpresa sul palco dell' Augusteo ospite nel musical Opera di Periferia di Peppe Lanzetta

Un vero successo la terza serata al Teatro Agusteo per “Opera di Periferia”, il musical - in scena fino al 16 novembre - scritto da Peppe Lanzetta con protagonista Ivan Granatino, Maria Rosaria Virgili, con le Ebbanesis, Maurizio Capone & Bungtbangt e ancora con Alessandra Ciccariello, Vincenzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il calendario del Pop Medina Tour a Teatro di FRANCO RICCIARDI sempre in aggiornamento! #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti - facebook.com Vai su Facebook

Franco Ricciardi torna al Teatro Cilea per il tour “Je a teatro”: la data e i biglietti - Franco Ricciardi torna a esibirsi sul palco del Teatro Cilea in occasione del tour “Je a teatro”, a un anno dal suo ultimo concerto al prestigioso teatro vomerese. Si legge su ilmattino.it

Franco Ricciardi, canta sul lungomare con gli artisti di strada: l'esibizione con gli “Anema e Core duo” - Ieri pomeriggio, 'Anema e Core duo', voce e chitarra, composto da Chiara Lucchese e il compagno, Rosario Tedesco, si stava esibendo davanti ad una cerchia di persone, sul lungomare, all'altezza di ... Segnala ilmattino.it