Francis Ford Coppola tutto quello che è stato costretto a vendere dopo il disastro finanziario di Megalopolis
Il progetto ambizioso è stato finanziato col patrimonio personale del regista che adesso, dopo l'insuccesso al box-office, è stato costretto a mettere in vendita parecchi suoi beni, incluso un'isola Dopo il flop al box-office del suo Megalopolis, finanziato di tasca propria, Francis Ford Coppola si è visto costretto a vendere alcuni beni prestigiosi. Nel documentario Megadoc, che offre uno sguardo dietro le quinte dell'epico - ma molto criticato - Megalopolis, il leggendario regista si assume pienamente la responsabilità del successo o del fallimento del film distopico del 2024, noto a Hollywood come il suo progetto più ambizioso e realizzato con un finanziamento autonomo per un costo stimato di 120 milioni di dollari (il film ha incassato alla fine solo 14,4 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Francis Ford Coppola costretto a vendere i suoi orologi più preziosi per ripagare i debiti di Megalopolis #megalopolis #francisfordcoppola - facebook.com Vai su Facebook
Francis Ford #Coppola vende i suoi orologi dopo gli investimenti per il film #Megalopolis - X Vai su X
Francis Ford Coppola vende la sua isola dopo il flop di Megalopolis - Dopo l’ambizioso ma disastroso Megalopolis, Francis Ford Coppola ha dovuto dire addio anche a un pezzo del suo paradiso personale. cinematographe.it scrive
Flop Megalopolis, Francis Ford Coppola vende la sua isola per coprire perdite - Il regista premio Oscar, dopo le perdite al botteghino del suo ambizioso progetto da 120 milioni di dollari, è stato costretto a cedere la sua amata Coral Caye per 1,8 milioni ... Scrive msn.com
Francis Ford Coppola vende i suoi orologi dopo gli investimenti per il film Megalopolis - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francis Ford Coppola vende i suoi orologi dopo gli investimenti per il film Megalopolis ... tg24.sky.it scrive