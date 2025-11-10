Francis Ford Coppola tutto quello che è stato costretto a vendere dopo il disastro finanziario di Megalopolis

Il progetto ambizioso è stato finanziato col patrimonio personale del regista che adesso, dopo l'insuccesso al box-office, è stato costretto a mettere in vendita parecchi suoi beni, incluso un'isola Dopo il flop al box-office del suo Megalopolis, finanziato di tasca propria, Francis Ford Coppola si è visto costretto a vendere alcuni beni prestigiosi. Nel documentario Megadoc, che offre uno sguardo dietro le quinte dell'epico - ma molto criticato - Megalopolis, il leggendario regista si assume pienamente la responsabilità del successo o del fallimento del film distopico del 2024, noto a Hollywood come il suo progetto più ambizioso e realizzato con un finanziamento autonomo per un costo stimato di 120 milioni di dollari (il film ha incassato alla fine solo 14,4 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

