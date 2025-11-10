Francia concessa la libertà vigilata a Sarkozy | L' ex presidente ha lasciato il carcere della Santé

Tgcom24.mediaset.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Parigi ha accolto l'istanza dell'ex inquilino dell'Eliseo. Meno di tre settimane fa aveva iniziato a scontare una pena per associazione a delinquere finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

francia concessa la libert224 vigilata a sarkozy l ex presidente ha lasciato il carcere della sant233

© Tgcom24.mediaset.it - Francia, concessa la libertà vigilata a Sarkozy | L'ex presidente ha lasciato il carcere della Santé

