Francesco Filini | Il premierato resta imprescindibile
Parla il deputato che guida il centro studi di Fdi ed è considerato l’ideologo del partito: «Macché, sono solo un militante e il potere mi fa paura. Da Ranucci accuse gravi e infondate. La sinistra aveva militarizzato la Rai». Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia, la danno in strepitosa ascesa. «Faccio politica da oltre trent’anni. Non sono né in ascesa né in discesa. Contribuisco alla causa». Tra le altre cose, è responsabile del programma di Fratelli d’Italia. «Giorgia Meloni ha iniziato questa legislatura con un motto: “Non disturbare chi vuole fare”. Il nostro obiettivo era quello di liberare le energie produttive». 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#tagada Le parole di Orban durante la sua visita a Roma su UE e Russia hanno irritato Giorgia Meloni? La risposta di Francesco Filini - X Vai su X
Premierato: maggioranza accelera, 'ok entro 2027'. FI apre a legge elettorale senza uninominale - Mentre continua a correre, su un binario parallelo, il confronto interno alla ... Da iltempo.it