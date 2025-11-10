Tempo di lettura: 2 minuti Dopo trent’anni di attesa, lo scheletro di cemento situato accanto alla Necropoli del Pizzone è pronto per essere abbattuto. “ Oggi possiamo dire con orgoglio – ha dichiarato il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi – che ci siamo riusciti. Non è stato un percorso semplice, abbiamo dovuto affrontare numerosi ostacoli tecnici e burocratici, ma non ci siamo mai arresi. Questo risultato è frutto di impegno, collaborazione e determinazione”. Quello partito questa mattina, si tratta di un intervento atteso da tempo, che pone fine a una vicenda simbolo di degrado e abbandono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Nocera Superiore, dopo 30 anni abbattuto lo scheletro di cemento accanto alla Necropoli del Pizzone