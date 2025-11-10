FOTO La Valle Caudina ha il suo presidio dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: 2 minuti Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato questa mattina alla presentazione del progetto per la realizzazione di un nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco nel comune irpino di San Martino Valle Caudina. L’iniziativa, resa possibile grazie alla sinergia tra Viminale, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e amministrazione comunale, «unisce il recupero di spazi inutilizzati e il potenziamento del sistema di soccorso, con l’obiettivo di garantire interventi sempre più rapidi ed efficienti. Un altro tassello della strategia di rafforzamento della presenza dei Vigili del fuoco sul territorio» ha sottolineato il ministro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ La Valle Caudina ha il suo presidio dei Vigili del Fuoco

