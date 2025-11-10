Forte esplosione nel centro di New Delhi | ci sono almeno otto morti

A New Delhi, in India, almeno otto persone hanno perso una vita a seguito dell’esplosione di un’auto in pieno centro. La detonazione è avvenuta all’ora di punta, vicino a una stazione della metropolitana nei pressi del Forte Rosso, noto anche come Lal Quila, un edificio del diciassettesimo secolo riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO. Oltre ai morti, ventiquattro persone sono rimaste ferite. La causa esatta dell’esplosione è in fase di indagine, ha affermato il portavoce della polizia, Sanjay Tyagi. Tuttavia, secondo quanto riportato dai media locali, la capitale finanziaria dell’India, Mumbai, e lo stato più popoloso dell’ Uttar Pradesh, al confine con Delhi, sono entrati in stato di massima allerta dopo l’accaduto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Forte esplosione nel centro di New Delhi: ci sono almeno otto morti

