Forse il nuovo singolo di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 14 novembre
“ Forse ” È IL NUOVO SINGOLO DI TOMMASO PARADISO DA VENERDÌ 14 NOVEMBRE SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI NUOVA ANTICIPAZIONE DI “Casa Paradiso” L’ALBUM IN USCITA IL 28 NOVEMBRE GIÀ DISPONIBILE IN PREORDER TOUR NEI PALASPORT 2026: ROMA RADDOPPIA “ Forse ” è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso da venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy. Dopo il successo di “Lasciamene un po’”, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, “ Forse ” apre un’ulteriore porta del nuovo attesissimo progetto discografico “ Casa Paradiso ”, in uscita venerdì 28 novembre e già disponibile in preorder. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
