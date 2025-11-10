Formula 1 John Elkann contro i piloti della Ferrari dopo il disastroso GP del Brasile | Pensino a guidare e a parlare meno

John Elkann attacca i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo il disastroso GP del Brasile, che ha visto fuori entrambe le monoposto della scuderia di Maranello. “In Formula 1 da una parte abbiamo i meccanici che hanno fatto il loro lavoro, tra pole e pit stop; gli ingegneri lo stesso con la macchina che è evidentemente migliorata. Il resto non è stato all’altezza” ha dichiarato il presidente di Exor e Stellantis a margine della presentazione della partnership tra i marchi italiani di Stellantis, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, e la Fondazione Milano Cortina 2026. “Si concentrino a guidare e a parlare meno. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Formula 1, John Elkann contro i piloti della Ferrari dopo il disastroso GP del Brasile: “Pensino a guidare e a parlare meno”

