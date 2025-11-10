Formula 1 | Antonelli è la nuova star Con Ayrton Senna nel cuore

I due secondi posti arrivati nel Gran Premio del Brasile hanno un sapore speciale per Kimi Antonelli, diciannovenne bolognese che alla guida della Mercedes, al suo primo anno in Formula 1, è già divengtato una star, La scommessa di Toto Wolf, team principal della casa tedesca, di puntare sul talento del ragazzo italiano si sta rilevando vincente. E Interlagos è un posto speciale per Kimi, che sogna di ripetere le imprese del grande Ayrton Senna e che per omaggiare la memoria del campione brasiliano morto in pista a Imola, a pochi chilometri da casa di Antonelli, è andato sulla sua tomba nel cimitero di Morumbi. 🔗 Leggi su Panorama.it

