Forbidden fruit 2 replica puntata del 10 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 10 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender ha un’accesa discussione con Caner, che è infuriato con lei perchè crede che sia la responsabile del licenziamento di Emir. La donna scopre che in realtà è stata Yildiz ad incastrarla. Ender prova a rintracciare Gulden per discolparsi, ma scopre che Yildiz l’ha fatta sparire. Racconta ciò che ha scoperto a Caner, ma è comunque costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare l’affetto del fratello. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 77 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
