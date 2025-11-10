Fontana lotta per salvarsi in ospedale Il vescovo emerito è in rianimazione Migliavacca | Preghiamo tutti per lui
"Troviamo il coraggio di volerci bene malgrado le differenti ideologie": era stato questo l’ultimo messaggio di Riccardo Fontana agli aretini, poche prima che si insediasse il suo successore, Andrea Migliavacca. Lo aveva affidato a La Nazione, era solo l’ultimo di una lunga collana di appelli sempre nella stessa direzione: l’unità, non formale ma profonda. Unità che ora si sta materializzando intorno a lui. Perché il vescovo di una lunga stagione della storia aretina, ben tredici anni dal 2009 al 2022, è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Una situazione sicuramente critica e nella quale è scivolato dopo giorni di ansia e apprensione legate alle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it
