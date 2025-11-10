Foiano Book Festival 2025 si è chiuso il primo weekend

Arezzo, 10 novembre 2025 –  Foiano Book Festival 2025 si e’ chiuso il primo weekend. Dodici eventi e quasi mille spettatori, il Sindaco Jacopo Franci: “Il progetto conferma la sua forza e la capacità di coinvolgere pubblico, autori e territorio”. I primi giorni del Foiano Book Festival 2025 confermano la solidità di un progetto culturale che continua a crescere e a coinvolgere. Dal 5 al 9 novembre, dodici appuntamenti hanno animato le sale più prestigiose della città – la Galleria Furio del Furia, la Sala Gervasi e la Sala Carbonaia – accogliendo circa mille persone in un clima di entusiasmo e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

