Foggia-Benevento Auteri | Era importante vincere fatto bene anche in parità numerica

Anteprima24.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nella sala stampa dello “Zaccheria” dopo il 3-0 al Foggia  (LEGGI QUI) getta acqua sul fuoco dell’entusiasmo mister Auteri, che sottolinea però l’importanza di essere tornati alla vittoria dopo un periodo non semplice sul piano dei risultati. Queste le parole dell’allenatore del Benevento:  AVVIO – “C’è stata un po’ di fatica a prendere l’ampiezza all’inizio ma poi lo abbiamo fatto. Siamo andati molte volte ad un soffio dal fare gol. Poi è chiaro che l’espulsione ci ha avvantaggiati e ho inserito tutto il nostro potenziale offensivo. Ci eravamo andati vicini tante volte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Foggia-Benevento, Auteri: “Era importante vincere, fatto bene anche in parità numerica”

